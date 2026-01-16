Sábado – Pense por si

16 de janeiro de 2026 às 20:18

Trump ameaça impor tarifas a países que não apoiem plano dos EUA para controlar a Gronelândia

Presidente dos EUA voltou a indicar que o controlo da ilha dinamarquesa é necessário por motivos de "segurança nacional".

