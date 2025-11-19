Sábado – Pense por si

Vídeos
19 de novembro de 2025 às 19:02

“Todos ficaram felizes por voltarmos daquele lugar para a Alemanha”: Merz é criticado por comentários sobre o Brasil

O chanceler alemão, Friedrich Merz, está a ser alvo de críticas pelo comentário que fez durante uma conferência em Berlim. Merz afirmou que estava feliz por ter deixado Belém, a cidade brasileira que recebeu a COP30, e que o ambiente próspero e livre do seu país deveria ser celebrado.

