19 de novembro de 2025 às 19:00

Ferry com 267 pessoas encalha na Coreia do Sul

O navio sul-coreano navegava da ilha de Jeju para a cidade portuária de Mokpo, na noite de quarta-feira, quando encalhou em rochas, na costa oeste do país. A guarda costeira informou que o navio transportava 267 pessoas, incluindo 246 passageiros e 21 tripulantes.

