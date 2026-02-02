Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 22:12

Tempestade Kristin: "Vai afetar até a economia europeia"

O diretor-geral editorial adjunto da Medialivre, Armando Esteves Pereira defendeu que já não devia haver mais de 100 mil casas sem energia elétrica, mesmo seis dias depois da tempestade. Explicou que é difícil não haver meios de empresas, pois Portugal tem perdido capacidade de intervenção para as empresas privadas.

