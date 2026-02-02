Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 22:11

Marcelo Rebelo de Sousa reunido com Papa Leão XIV no Vaticano

Antes da reunião, que durou cerca de 25 minutos, o chefe de Estado português visitou o túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior e juntou-se à missa que decorria na Capela Paulina.

