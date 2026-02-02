Sábado – Pense por si

02 de fevereiro de 2026 às 22:13

“Aquilo que é importante é que sejam ativados todos os instrumentos públicos e privados para acudir as pessoas”, defende Seguro

O candidato à presidência da República António José Seguro considerou inadmissível haver pessoas sem luz há quase uma semana.

