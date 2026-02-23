Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de fevereiro de 2026 às 20:20

Tempestade de neve paralisa Nova Iorque

Milhões de pessoas em Nova Iorque e no nordeste dos EUA estão a ser afetadas por uma tempestade de neve, que poderá ser a mais intensa da última década. Há restrições à circulação rodoviária, voos cancelados e escolas encerradas.

