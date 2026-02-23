Sábado – Pense por si

Hungria impede novas sanções da União Europeia à Rússia

Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia, confirmou, esta segunda-feira, que não foi possível chegar a um acordo relativamente ao 20.º pacote de sanções contra a Rússia devido ao veto da Hungria.

