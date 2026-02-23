Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 21:20

Exército norte-americano abandona importante base militar na Síria

O exército dos EUA começou a retirar-se da base de Qasrak, na Síria, numa aparente redução gradual da presença norte-americana no país.

