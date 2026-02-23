Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 18:58

Morte de ‘El Mencho’ desencadeia onda de destruição por todo o México

Veículos em chamas, estradas bloqueadas e bairros destruídos são o resultado de horas de violência no México, após a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como ‘El Mencho’. As autoridades mexicanas foram obrigadas a cancelar aulas e a suspender os transportes nas zonas onde se regista maior tensão.

