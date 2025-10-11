Sábado – Pense por si

11 de outubro de 2025 às 17:08

Tempestade Alice provoca fortes inundações no sudeste de Espanha

Regiões de Múrcia e Valência foram fustigadas por fortes chuvas e ventos intensos. As autoridades espanholas resgataram dezenas de pessoas presas em carros e habitações, depois das ruas se transformarem em autênticos rios, durante a noite de sexta-feira.

