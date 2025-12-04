Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de dezembro de 2025 às 16:04

Momento em que carro entra pela montra de uma loja dos EUA

Imagens de videovigilância captaram o momento em que um carro perdeu o controlo e embateu contra a montra de uma loja da ‘UPS’, no estado norte-americano da Flórida, esta segunda-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)