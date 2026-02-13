Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de fevereiro de 2026 às 21:20

Suspeito baleado pelas autoridades depois de ameaçar polícia com faca em Paris

Um homem armado com uma faca tentou atacar agentes da polícia, esta sexta-feira, durante uma cerimónia junto ao Arco do Triunfo, em Paris, tendo sido atingido a tiro pelas autoridades.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente