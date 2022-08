16:11

Sugestões do GPS para os próximos dias

Ângela Marques, diretora executiva da revista SÁBADO, esteve na CMTV e deixou sugestões para os próximos dias. No que toca a séries o GPS destaca o House of the Dragon, um spin off de Game of Thrones, que se debruça sobre a casa Targaryen, no cinema estreou esta semana o Tralala, uma comédia francesa que também é um musical. Relativamente aos festivais de verão o destaque vai para o Festival do Crato, com Gabriel o Pensador como cabeça de cartaz que falou com a revista SÁBADO. Se procura uma escapadinha a sugestão é dirigir-se à Ericeira, onde as temperaturas devem estar mais baixas do que em Lisboa ou o Algarve, e conhecer o Imerso, o primeiro 5 estrelas da região.