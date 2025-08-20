Sábado – Pense por si

20 de agosto de 2025 às 18:16Associated Press

O que inspirou o fato que Zelensky usou no encontro com Trump?

O estilista Viktor Anisimov desenhou o casaco que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou no encontro com Donald Trump na Casa Branca, na segunda-feira, e que mereceu rasgados elogios. O estilista explica o conceito por detrás da peça.

