20 de agosto de 2025 às 12:46

Equipamentos para combate aos fogos enviados de helicóptero em zonas a arder em Espanha

Espanha enfrenta uma das épocas de incêndios mais destrutivas das últimas décadas.

