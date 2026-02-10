Sábado – Pense por si

10 de fevereiro de 2026 às 08:09

Seguro "terá uma grande tarefa para mobilizar o País", garante Pedro Santana Lopes

O Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, esteve no programa Informação Privilegiada esta segunda-feira e garantiu que António José Seguro terá que se "mentalizar de que tem uma grande tarefa para mobilizar o País", na sequência das tempestades que deixaram um rasto de destruição em Portugal.

