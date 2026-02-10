Sábado – Pense por si

10 de fevereiro de 2026 às 08:18

Rui Borges: "Luis Suárez não estava a 100%, jogou a 2.ª parte toda com problemas físicos"

Rui Borges revelou que Luis Suárez terminou o jogo limitado, depois de ter disputado toda a segunda parte com "problemas físicos". O treinador do Sporting comentou ainda que o facto de o avançado colombiano ter caído no rendimento levou a que a equipa tivesse perdido "alguns momentos de pressão" sobre o FC Porto durante o clássico.

