Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de fevereiro de 2026 às 08:20

Farioli: "Jogámos contra o bicampeão português, o que poderia pedir mais à equipa?"

Apesar de ter visto os seus jogadores deixarem escapar os três pontos no último lance do jogo, Francesco Farioli mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa no empate (1-1) com o Sporting no clássico da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)