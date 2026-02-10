Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de fevereiro de 2026 às 08:12

Rui Borges: "Estrelinha com golos nos últimos minutos? Só se for o meu avô, graças a Deus"

Com o empate de ontem no clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão (1-1), o Sporting aumentou para seis a sequência de jogos a serem decididos com golos já para lá dos 90'. Eis a resposta de Rui Borges quando foi confrontado com dado na conferência de imprensa no final do encontro no Porto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.