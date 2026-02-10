Sábado – Pense por si

Vídeos
10 de fevereiro de 2026 às 08:22

Farioli: "Antes do jogo, Thiago Silva fez um discurso no balneário que nos deixou quase de lágrimas nos olhos"

Francesco Farioli não tem dúvidas de que Thiago Silva será um elemento importante no balneário do FC Porto esta temporada. Em declarações na conferência de imprensa, o treinador dos dragões revelou que o experiente internacional brasileiro teve um discurso que deixou todos emocionados no balneário antes do início do clássico.

