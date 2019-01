A carregar o vídeo ...

La ‘spider cam’, la cámara de televisión cenital que se mueve en las alturas de la pista central, el Rod Laver Arena, ha provocado un susto de muerte, especialmente a la juez de silla Alison Hughes. Alison Hughes estava a arbitrar um jogo do Open Austrália entre Ashleigh Barty e Maria Sharapova. A meio, a spidercam - que se move pela zona central do campo - descontrolou-se e embateu contra a tenda do árbitro. Veja o susto:

Spidercam descontrolada em jogo de ténis provoca susto de morte













