28 de agosto de 2025 às 12:04

Empurrões e gritaria: senadores mexicanos agridem-se durante sessão plenária

Os ânimos exaltaram-se, na quarta-feira, após dois senadores mexicanos se agredirem durante uma sessão plenária, na Cidade do México. Tudo terá começado após um senador reclamar por não lhe ter sido dada a palavra.

