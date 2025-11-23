Sábado – Pense por si

23 de novembro de 2025 às 17:08

SpaceX lança 28 satélites Starlink a partir da Califórnia

A empresa SpaceX lançou com sucesso 28 satélites Starlink para órbita baixa da Terra a bordo de um foguetão Falcon 9, a partir da base de Vandenberg, na Califórnia. A missão integra o esforço contínuo para expandir a constelação de internet global da marca.

