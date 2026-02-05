Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de fevereiro de 2026 às 12:38

Mau tempo: "Solo está completamente saturado"

Pelos nossos dados, o solo está saturado já desde o início de novembro. Esta consequência de passagem de depressões faz com que valores até baixos de precipitação se transformem naquilo que estamos a ver", destaca Víctor Prior, diretor do departamento de meteorologia e geofísica do IPMA.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)