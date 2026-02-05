Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 11:14

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Alcácer do Sal para perceber efeitos do mau tempo

O Presidente da República visitou, esta quinta-feira, uma das zonas mais fustigadas pelas tempestades que estão a atravessar o País.

