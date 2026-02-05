Sábado – Pense por si

05 de fevereiro de 2026 às 13:00

Filme da Semana | ‘Hamnet’, um dos filmes mais aclamados

Nomeado a oito óscares, o filme ‘Hamnet’ chega agora às salas de cinema portuguesas. É um drama, dirigido por Chloé Zhao, sobre um romance entre o poeta William Shakespeare e a sua mulher.

