05 de fevereiro de 2026 às 12:10

Equipas de resgate procuram mulher desaparecida que terá sido arrastada por rio enquanto salvava cão em Espanha

Uma mulher está desaparecida após cair no rio em Málaga, enquanto tentava salvar o animal de estimação. As chuvas fortes em Espanha fizeram com que cerca de quatro mil pessoas fossem retiradas de casa.

