05 de fevereiro de 2026 às 11:33

Como neonazis da Alemanha, Rússia e EUA financiaram o Grupo 1143

Dinheiro servia para financiar “o plano para provocar o caos social e uma guerra racial” em Portugal, com o grupo de Mário Machado como principal instigador, explica o jornalista João Amaral Santos.

