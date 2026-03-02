Sábado – Pense por si

Vídeos
02 de março de 2026 às 11:57

Sirenes voltam a soar na base aérea britânica em Chipre

As sirenes voltaram a soar, esta segunda-feira, na base aérea da Força Aérea Real em Akrotiri, Chipre, quando dois caças Typhoon e outros dois aviões de guerra F-35 descolaram, aparentemente acionados para interceptar drones ou mísseis. O alerta surge exatamente 12 horas depois de um drone ter atingido a base, causando danos considerados menores.

