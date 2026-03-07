Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de março de 2026 às 13:00

Ataque com drones atinge campos petrolíferos no sul do Iraque

Pelo menos dois drones atingiram, esta sexta-feira, infraestruturas energéticas e instalações de empresas ligadas a contratantes norte-americanos, em Bassorá. O ataque provocou incêndios em instalações associadas a empresas de serviços petrolíferos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h