Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de março de 2026 às 21:34

Ataques noturnos de Israel deixam pelo menos 16 mortos e um rasto de destruição em cidade do leste do Líbano

Pelo menos 16 pessoas morreram e 35 ficaram feridas, este sábado, após uma série de ataques aéreos de Israel atingir a localidade de Nabi Chit, no leste do Líbano. As imagens mostram vários edifícios destruídos e extensos danos na zona após os bombardeamentos noturnos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)