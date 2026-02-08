Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 23:10

“Seguro bateu hoje um recorde histórico na democracia”: Armando Esteves Pereira comenta resultados das presidenciais

Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto da Medialivre, comenta os resultados da segunda volta das presidenciais, destacando a vitória histórica de António José Seguro, que se tornou o presidente eleito com mais votos de sempre, além de o político português mais votado na história do País.

