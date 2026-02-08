Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 23:36

"Os portugueses colocaram-nos no caminho para governar este País": André Ventura reage à derrota

Ventura reconheceu a derrota nas Presidenciais, mas destacou o crescimento em termos de resultados e confirmou que já felicitou António José Seguro.

