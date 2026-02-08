Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 23:06

Eduardo Dâmaso: "Seguro projetou uma ideia de união entre portugueses"

"António José Seguro projetou uma ideia de normalidade, (...) já André Ventura optou por uma lógica divisionista, dizendo desde logo que não seria o Presidente de todos os portugueses", destaca o jornalista.

