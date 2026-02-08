Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 23:08

Germano Almeida: "Percentagem de Seguro é o valor da esquerda mais AD"

O especialista em Assuntos Internacionais Germano Almeida destaca que António José Seguro poderá ultrapassar a soma de votos dos eleitores à esquerda e do PSD.

