08 de fevereiro de 2026 às 23:11

José Luís Arnaut: "Só há estabilidade se a oposição também a quiser"

"O Partido Socialista tem uma responsabilidade acrescida. O Chega não atingiu os seus objetivos, André Ventura ficou muito aquém deles", começou por destacar o advogado e ex-ministro José Luís Arnaut. Acrescenta ainda que tem "a certeza" de que António José Seguro seguirá um sentido "de moderação".

