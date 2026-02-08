Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 23:49

Fernando Medina: "Ventura é claramente o derrotado da noite"

"Este resultado é uma vitória pessoal de António José Seguro, não é uma vitória dos outros, que se apresentou sozinho, com a sua vontade e disponibilidade", destaca Fernando Medina, no NOW.

