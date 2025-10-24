Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de outubro de 2025 às 22:47

Sapo Cocas gigante rouba as atenções na Art Basel Paris

Um balão de grandes proporções do sapo Cocas, obra do artista Alex Da Corte, tornou-se um dos destaques da Art Basel Paris. A escultura insuflável encontra-se na Place Vendôme, num evento que celebra a arte em todas as suas formas, do clássico ao contemporâneo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.