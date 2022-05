Há 13 minutos

Sandra Felgueiras: "Advogada não teria a melhor relação com Rendeiro, a mulher e os advogados portugueses"

A advogada de João Rendeiro na África do Sul, June Marks, não terá enviado para Portugal os documentos do processo naquele país que são fundamentais para que possa avançar a queixa contra o Estado português em que o ex-banqueiro se queixa de ter sido julgado várias vezes pelos mesmos crimes. Aparentemente em causa estará a má relação de June Marks com Rendeiro, a mulher dele e os seus advogados em Portugal, avança Sandra Felgueiras.