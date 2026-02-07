Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de fevereiro de 2026 às 18:45

“Espetáculo desolador”: proprietário de restaurante emblemático de Alcácer do Sal reage a estragos

Vítor diz que "já estava a prever" os estragos devido às fortes chuvas dos últimos dias.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)