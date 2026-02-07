Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 19:53

"Estava a tentar ajudar os seus": autarca de Campo Maior lamenta morte de bombeiro

Luís Rosinha, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, fala num momento de grande consternação para a vila alentejana, descrevendo José Valter Canastreiro como alguém sempre com grande disponilibilidade para a comunidade. Bombeiro morreu este sábado durante uma missão de auxílio a famílias afetadas pelo mau tempo.

