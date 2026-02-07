Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 19:09

Igreja em Alenquer com estragos provocados pelo mau tempo

A Igreja de São Sebastião, na localidade da Espiçandeira, em Alenquer, sofreu danos significativos na sequência do mau tempo. "É triste e desolador", lamenta o pároco.

