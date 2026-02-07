Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 22:07

"É impressionante como o tempo vira em segundos": Tânia Laranjo descreve temporal intenso em Leiria

Grande repórter do CM e CMTV está em Leiria e testemunhou este sábado um momento impressionante de chuva intensa e rajadas de vento forte junto ao rio Lis.

