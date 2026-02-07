Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 18:41

Morador vê pela primeira vez os estragos na própria casa em Barosa

Uma casa desabou na localidade da Mata, no concelho de Alenquer esta quinta-feira. José, morador da casa vizinha, teme perder a habitação que descreveu como "a sua vida".

