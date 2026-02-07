Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 18:37

Habitações evacuadas e carros submersos em Ponte do Reguengo

Aldeia do município do Cartaxo foi fortemente atingida pelas cheias. Vários moradores foram já retirados das suas casas devido à subida do caudal do rio Tejo.

