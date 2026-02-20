Sábado – Pense por si

Vídeos
20 de fevereiro de 2026 às 13:44

Rui Borges responde ao FC Porto: "Em termos de tablets e tecnologias estão à frente de todos os outros"

Depois de ter sido visado pelo FC Porto, com o clube a dizer que o treinador do Sporting "já sabe usar o tablet", Rui Borges respondeu à letra, invocando recordações da sua infância nos anos 80.

