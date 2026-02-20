Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
20 de fevereiro de 2026 às 15:00

Imagens aéreas mostram extensão das inundações no sudoeste de França

A chuva intensa que caiu no sudoeste de França nos últimos 36 dias deixou várias zonas totalmente inundadas, aldeias isoladas e habitações sem energia elétrica. Gironde, Lot-et-Garonne, Charente-Maritime, Maine-et-Loire e Loire-Atlantique continuam sob aviso vermelho esta sexta-feira.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana