20 de fevereiro de 2026 às 14:10

Marinha mexicana apreende semissubmersível que transportava quatro toneladas de cocaína

A Marinha do México intercetou, no oceano Pacífico, uma embarcação semissubmersível que transportava cerca de quatro toneladas de cocaína. A operação decorreu num momento em que as autoridades mexicanas têm intensificado o combate ao narcotráfico.

