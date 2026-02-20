Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 13:47

Polícias nos jardins do Royal Lodge enquanto decorrem buscas na antiga residência do ex-príncipe André

A polícia britânica está esta sexta-feira a realizar buscas no Royal Lodge, antiga residência de Andrew Mountbatten-Windsor, localizada nos jardins do Castelo de Windsor. O ex-princípe André, irmão do rei Carlos III do Reino Unido, foi detido na quinta-feira e esteve sob custódia policial mais de 11 horas.

